Hazard & Real: laatste rechte lijn

04 juni 2019

De grootste transfer van een Belg ooit zit in de laatste rechte lijn. Witte rook was er gisteravond nog niet. De CEO van Real Madrid, Jose Angel Sánchez, vloog naar Londen met de intentie om de deal van Eden Hazard af te ronden. Gedurende uren zat hij samen met Marina Granovskaia, transferbazin van Chelsea. De voorbije maanden legde ze twee officiële aanbiedingen van Real naast zich neer. Ze weigerde in april een bod van 100 miljoen euro. Tot frustratie van Real, dat gehoopt had om met dat bedrag toe te komen. De Koninklijke schakelde na de Europa League-finale een versnelling hoger voor Hazard, met een nieuw bod en een afspraak om te onderhandelen. Een signaal dat een akkoord in de lucht hangt. Real is bereid om circa 120 miljoen euro te betalen voor een speler die nog een jaar onder contract ligt. Zinédine Zidane wil hem er absoluut bij, ziet hem als bouwsteen voor zijn nieuwe elftal en na een turbulent seizoenseinde beslisten zijn bazen om toch meer geld op tafel te gooien. Hazard meldt zich vandaag in Tubeke als 'quasi-Galáctico'. De officiële presentatie en ondertekening van een lucratief contract zal wel moeten wachten tot na de interlands. Na vijf maanden getouwtrek kan dat uitstel er nog wel bij. (KTH)

