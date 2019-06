Exclusief voor abonnees Hazard polst naar olympische selectie 06 juni 2019

00u00 0

De sollicitaties lopen vroeg binnen. Als de beloften zich op het EK plaatsen voor de Spelen in Tokio - de makkelijkste weg is door de groep te winnen - dan mogen er drie spelers ouder dan 23 mee. "Een eventuele olympische selectie zal me zeker koppijn bezorgen", aldus coach Johan Walem. "Dan mogen er maar 18 mee. En als ook nog eens de toppers ons willen helpen... Zo heeft Eden Hazard al gepolst of ik dan aan hem wil denken." Die wacht nog altijd op een definitief seintje van Real Madrid, ondanks berichten in Spanje en Engeland gisteravond dat Real en Chelsea een akkoord hebben bereikt over de prijs. Beide clubs hadden opnieuw contact nadat de onderhandelingen in Londen maandag met een sisser waren afgelopen. (PJC/KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis