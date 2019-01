Hazard opent jaar met puntenverlies 03 januari 2019

00u00 0

Eerste match van het jaar, meteen puntenverlies voor Chelsea. In eigen huis raakten The Blues niet voorbij een solide verdedigend Southampton. Veel breiwerk, weinig kansen. Ook Eden Hazard was niet bij de zaak. Hij liep zich te vaak vast. Twee keer trof hij doelman Angus Gunn op zijn weg. Chelsea sleurde zich ook al door de laatste match van 2018 - een nipte zege tegen Palace. Zouden de weinige rotatie van Sarri en de blessures hun tol beginnen eisen? Chelsea verloor na Pedro en Hudson-Odoi gisteren ook Willian. Een derde winger in de lappenmand. (KTH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN