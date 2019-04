Exclusief voor abonnees Hazard op de bank tegen Slavia 11 april 2019

00u00 0

Giechelend op het vliegtuig naar Praag: Eden Hazard. Via de officiële kanalen van Chelsea deelde de Rode Duivel (28) een filmpje van voor de vlucht, met Gonzalo Higuaín naast hem. De manier waarop de Argentijnse spits Praag uitsprak - 'Praga' - deed hem schaterlachen. Hij laat het uitblijvende akkoord tussen Real en Chelsea over zijn zomertransfer niet aan zijn hart komen. Hazard start vanavond tegen Genk-killer Slavia op de bank. "Woensdagmorgen zat de vermoeidheid van maandag nog in zijn benen", zei Sarri. "We zullen zien. Eden is een van de beste spelers ter wereld. Als je mijn mening vraagt, dan moeten wij kunnen uitgroeien tot een van de sterkste ploegen in Europa." (KTH)

