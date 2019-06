Exclusief voor abonnees Hazard oefent al even 01 juni 2019

Generale repetitie voor zijn officiële voorstelling. Op het strand van Marbella poseerde Eden Hazard (28) gisteren gewillig met een minishirtje van Real Madrid, dat enkele supporters hem voorhielden. De sterspeler van onze nationale ploeg kneep er enkele dagen tussenuit met vrouw en kinderen, voor hij dinsdag bij de Rode Duivels wordt verwacht. Sowieso komt er voor maandag geen schot in de onderhandelingen op clubniveau. Chelsea wil eerst met Real om de tafel om formeel te onderhandelen. Over de prijs is er nog geen akkoord.

