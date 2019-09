Exclusief voor abonnees Hazard nog niet vergeten op Stamford Bridge 23 september 2019

Vertrokken maar nog niet vergeten. Voor de match rolde op Stamford Bridge opnieuw de reuzebanner voor Eden Hazard over de tribune van de harde kern. De liefde blijft. Het spandoek bracht Chelsea wel geen geluk. Liverpool won onder aanvoering van Bobby Firmino en Trent Alexander-Arnold maar niet zonder moeite met 1-2. Lelijke zege. The Reds zetten een knappe reeks neer: vijftiende overwinning op rij nu al in de Premier League in 2019. Ook al was het in het slot bibberen. Na de aansluitingstreffer van Kanté kopte invaller Michy Batshuayi nog net naast. (KTH)

