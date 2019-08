Exclusief voor abonnees Hazard nog niet van de partij 03 augustus 2019

Zoek vanavond niet naar Thorgan Hazard in de Duitse Supercup. Hoogstwaarschijnlijk mist de Rode Duivel de kraker tegen Bayern door een enkelblessure, die hij opliep in een oefenduel tegen Udinese. Het grote debuut van de flankaanvaller voor Dortmund zal dus nog even moeten wachten. Ook de andere topaankoop, Julian Brandt (adductoren), ontbreekt. Axel Witsel verschijnt normaal wél aan de aftrap, net als nieuwkomers Nico Schulz en Mats Hummels. Zij kunnen revanche nemen voor de verloren titelstrijd in de Bundesliga vorig seizoen. Ook Bayern ziet er vanavond overigens flink anders uit in vergelijking met enkele maanden geleden. Clubiconen Franck Ribéry, Arjen Robben en Rafinha verlieten de Rekordmeister. Die versterkte zich tot dusver vooral achterin met Lucas Hérnandez (Atlético) en Benjamin Pavard (Stuttgart). Al hopen ze in München nog de grootste transfer in de clubgeschiedenis te beklinken door Leroy Sané (Man City) terug naar Duitsland te lokken. (VDVJ)

