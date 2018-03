Hazard: "Niks mis met onze mentaliteit" EDEN HAZARD ONTSPANNEN EN AMBITIEUS TEGELIJK PJC

27 maart 2018

08u42 0 De Krant Zijn discours is zoals hij zelf is - serieus als het moet, grappend als het kan. Tot u spreekt Eden Hazard (27), kapitein van een WK-finalist. Of is dat 'wishful thinking'?

Thibaut Courtois vertelde aan Sporza dat hij volgend seizoen sowieso bij Chelsea speelt...

(onderbreekt en lacht) "Dat is goed nieuws."

Hoe zit dat bij jou, Eden?

"Het enige waar ik aan denk, is het seizoen goed afsluiten, een fantastisch WK spelen en nadien... (grijnst) Vakantie!"

Volgens de geruchten wil je nochtans een transfer forceren.

(haalt de schouders op) "Ik heb nog twee jaar contract. Dat zijn de feiten. Het enige dat nu zeker is, is dat ik een speler van Chelsea ben. En ik ben er gelukkig."

Meen je dat? 't Draait vierkant, Eden.

"We hebben inderdaad belangrijke matchen verloren - gelukkig wonnen we net voor de interlandbreak van Leicester. Onze doelstellingen zijn niet veranderd. We willen de top vier halen en iets forceren in de FA Cup. Ik wil een trofee."

