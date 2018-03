Hazard: "Niks mis met onze mentaliteit" EDEN HAZARD ONTSPANNEN EN AMBITIEUS TEGELIJK PJC

27 maart 2018

08u42 0 De Krant Zijn discours is zoals hij zelf is - serieus als het moet, grappend als het kan. Tot u spreekt Eden Hazard (27), kapitein van een WK-finalist. Of is dat 'wishful thinking'?

Thibaut Courtois vertelde aan Sporza dat hij volgend seizoen sowieso bij Chelsea speelt...

(onderbreekt en lacht) "Dat is goed nieuws."

Hoe zit dat bij jou, Eden?

"Het enige waar ik aan denk, is het seizoen goed afsluiten, een fantastisch WK spelen en nadien... (grijnst) Vakantie!"

Volgens de geruchten wil je nochtans een transfer forceren.

(haalt de schouders op) "Ik heb nog twee jaar contract. Dat zijn de feiten. Het enige dat nu zeker is, is dat ik een speler van Chelsea ben. En ik ben er gelukkig."

Meen je dat? 't Draait vierkant, Eden.

"We hebben inderdaad belangrijke matchen verloren - gelukkig wonnen we net voor de interlandbreak van Leicester. Onze doelstellingen zijn niet veranderd. We willen de top vier halen en iets forceren in de FA Cup. Ik wil een trofee."

Hoe blik je terug op het experiment van Conte met jou als 'valse nummer 9' tegen Manchester City?

"Natuurlijk verkies ik een rol als spelmaker of op de flank, maar in principe moet die positie me liggen - ik doe het graag."

Dat bleek niet tegen City.

"Wat me niet aanstond, was de manier waarop we toen gespeeld hebben. We konden beter doen - te vaak misten we de laatste pass. Maar mijn plek is geen topic. Het belangrijkste is dat ik speel."

Kun je ook bij de Rode Duivels 'valse 9' zijn?

(lacht) "Als de coach me voorstelt om linksachter te zijn, doe ik dat ook. (zwijgt) Ik vraag me eigenlijk af wie met die 'valse 9' begonnen is. Misschien Guardiola bij Barcelona met Fàbregas destijds? Ach, het hangt allemaal af van de types die je ter beschikking hebt. In Engeland staan er veel grote jongens diep voorin. Dat vereist een ander soort voetbal dan spelen met kleine mannen."

In aanloop naar de Champions League-matchen tegen Barcelona vergeleek de internationale pers je met Lionel Messi. Wat vond je daarvan?

"Dat het onmogelijk is om met Messi vergeleken te worden. Al zijn er gelijkenissen. (denkt na) Euhm, we zijn klein, bijvoorbeeld. En we kunnen beiden snel lopen. Maar Messi scoort elke wedstrijd, ik niet, hé."

De oefenduels tegen Mexico en Japan waren ontgoochelend. Wordt het nu anders?

"Het stadion zal niet uitverkocht zijn (er waren gisteravond 22.000 tickets verkocht, red.) en het is geen aantrekkelijke affiche, maar ik voel veel zin bij de spelers. We willen de mensen vermaken."

Niet simpel, gezien de staat van het veld.

"Goh... De laatste tijd hebben we toch niet te klagen, niet het minst in verhouding met de grasmatten die we de voorbije jaren gekend hebben. Trouwens, als het slecht ligt - ik weet niet hoe het is na de Belgische bekerfinale -, zullen we ons aanpassen. (knipoogt) We hebben tegen Bosnië trouwens getoond dat we ook op een dramatisch terrein goed kunnen presteren."

Wat verwacht je van Saoedi-Arabië vanavond?

"Ik ken de tegenstander niet, maar ik hoop zoals altijd te scoren, hé. (zwijgt even) Mocht ik bondscoach zijn, dan zou ik dit soort wedstrijden aangrijpen om dingen uit te proberen - nieuwe spelers of nieuwe systemen."

Is dat nodig? De Bruyne en Courtois uitten in het verleden kritiek op de tactiek.

"Iedereen heeft recht op zijn mening. Aan het systeem ligt het niet - we zijn het inmiddels gewoon en elke speler staat goed. Ook onze mentaliteit is prima, in tegenstelling tot wat ik soms hoor. Kijk, ik ben er elke training, iedereen gaat tot het uiterste om keer op keer te winnen. We spelen bovendien allemaal aan de Europese top. We weten dus absoluut welke mentaliteit nodig is. (schudt het hoofd) Dat is een te makkelijk excuus bij verlies."

In Brazilië strandden jullie in de kwartfinale. Waarom wordt het nu beter?

"Toen was het voor bijna de hele kern de eerste deelname aan een groot toernooi. Nu hebben we meer ervaring - iedereen weet wat te doen. We denken maar aan één iets: naar de finale gaan. Dan zien we wel."

Slechts 7 procent van de Belgen gelooft in een wereldtitel, Eden...

"De eerste duels tegen Panama en Tunesië zullen bepalen hoe de mensen naar ons kijken. Maar ik zeg je dat we klaar zijn - we hebben vooruitgang geboekt. Onze weg naar Rusland start nu. (lacht) Ik denk dat het plezant wordt."