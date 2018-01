Hazard naar City? Never 30 januari 2018

Chelsea is stellig. Zelfs als Manchester City komende zomer een aanlokkelijk bod uitbrengt op Eden Hazard, zal de club niet plooien. De uittredende Engelse kampioen wil geen rivaal versterken met zijn beste speler. De naam van Hazard (27) ligt sinds een week op tafel bij City. Ze weten dat hij zijn contract, dat afloopt in 2020, voorlopig niet wil verlengen en andere horizonten hoopt op te zoeken. Guardiola wil er nog een aanvaller van wereldklasse bij en hij is gek van de Rode Duivel. City gaf nooit meer dan 76 miljoen euro uit voor een speler - Kevin De Bruyne - maar denkt eraan deze zomer fors in een topper te investeren. Hazard is bij Real de tweede naam op de lijst, na Neymar (PSG). Als hij toch geen contract wil tekenen, ziet Chelsea hem liever naar Real gaan dan naar City. (KTH)

