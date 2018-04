Hazard: "Móeten FA Cup Winnen" 10 april 2018

Zelf is hij ook mee ingedommeld, maar Eden Hazard hoopt dat de FA Cup het seizoen van Chelsea wat kan opfleuren. The Blues lootten in de halve finales Southampton, de meest haalbare van drie. Tottenham - Man United is het andere duel. Hazard: "Ik hoop voor iedereen dat we er nog iets van kunnen maken. We moeten deze trofee echt naar Stamford Bridge brengen." Naast de Champions League is de beker de enige trofee die nog op zijn palmares ontbreekt. (KTH)