Hazard moet passen voor PAOK 29 november 2018

Eerst de rug, nu de enkel. Eden Hazard (27) moet passen voor het Europa League-duel tegen PAOK. De Rode Duivel sloeg tegen Tottenham de enkel om en speelde de match uit met pijn. "Het is geen erge blessure, maar toch", zei coach Maurizio Sarri. "Ik maak me wat zorgen. Eden heeft de laatste tijd veel training gemist, daardoor speelt hij niet op z'n best." (KTH)