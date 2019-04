Exclusief voor abonnees Hazard moet mee het tij keren 12 april 2019

Een prestatie om snel te vergeten. Uit het niets bezorgde Marcos Alonso Chelsea een gevleide zege in Praag. Genkkiller Slavia Praag bleek een taaiere brok dan gedacht. Bijna verslikt. Op het uur haalde Maurizio Sarri Eden Hazard van de bank. Daarna volgde ook Kanté. De kanonnen van stal om het tij te keren. 't Was nodig. Chelsea kreeg nauwelijks iets klaar. Kepa stond een aantal keer pal. Pas in het slot wurmden de Blues zich voorbij Slavia. Cross van Willian, doelpunt van Alonso. Alsnog een goeie optie genomen op een plaats in de halve finales.

