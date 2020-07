Exclusief voor abonnees Hazard met Lamborghini naar training 13 juli 2020

Vroem vroem. Eden Hazard (29) kwam volgens het Spaanse AS gisteren toe op trainingscentrum Valdebebas met een Lamborghini Aventador SVJ. De wagen heeft een waarde van een half miljoen euro en kan een maximumsnelheid van 351 kilometer per uur halen. Vanavond om 22 uur speelt Real Madrid op het veld van Granada - tiende in het klassement. De Koninklijke probeert om de kloof met Barcelona opnieuw op vier punten te brengen. Barça won zaterdag met 0-1 op het veld van Valladolid na een doelpunt van Vidal. Of Hazard speelt, is afwachten. De Rode Duivel zit alleszins wel in de selectie. (FDZ/VDVJ)