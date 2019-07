Exclusief voor abonnees Hazard meldt zich bij Real 09 juli 2019

Zijn lijn kan nog flink wat scherper. Eden Hazard (28) meldde zich gisteren, na een deugddoende vakantie, voor zijn eerste werkdag bij Real Madrid voor fysieke testen, medische check-up en weging. Hij heeft nog zeven weken om zijn ideale competitiegewicht en beste vorm te vinden. Coach Zinédine Zidane is zinnens om er vanaf vandaag op oefenkamp in Canada duchtig de pees op te leggen - ze vliegen uiteindelijk pas dinsdagmiddag. Hazard omhelsde 'amigo' Courtois hartelijk in de kleedkamer en bescheurde het aantal keren van het lachen toen hij anderen begroette. Met een schaterlach past hij zich aan - ook zijn Spaans staat nog niet op punt. Een rugnummer heeft Real hem nog altijd niet toegekend. In de vestiaire zit hij voorlopig tussen Isco en Ceballos, de plaats weggelegd voor het nummer 23. Verwacht wordt dat hij uiteindelijk toch met '7' zal spelen, het nummer van illustere voorgangers als Cristiano Ronaldo en Raúl. Dat is voorlopig in handen van de overbodige Mariano Diaz. (KTH)

