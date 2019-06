Exclusief voor abonnees Hazard maakt zich op voor zijn Grote Dag 13 juni 2019

00u00 0

Vanavond om 19u wordt Eden Hazard voorgesteld bij Real Madrid. Dat zal gebeuren in het bijzijn van zijn echtgenote en drie kinderen, zijn ouders, zijn broers en enkele neven. Dus ook Thorgan Hazard zou mee op het podium verschijnen voor het staatsportret. Daarna zal Eden in spelersplunje de socio's in het Bernabéu-stadion groeten. De club hoopt op meer dan 70.000 fans in de tribunes, wat een wereldrecord zou betekenen - beter dan destijds Ronaldo (2009, Real) en Maradona ('84, Napoli). Volgens de laatste berichten uit de Madrileense pers zal Hazard poseren met een shirt zonder rugnummer. De club voorziet het nummer 7, maar dat is nog altijd eigendom van spits Mariano. Gisteravond laat verschenen dan weer foto's vanuit Dubai, waar de officiële fanshop van Real Madrid shirts verkocht van Hazard... met rugnummer 7. Straks wordt het geheim ontsluierd. (SK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis