Hazard: leuk weerzien met Henry, Real onderuit

Twee Belgen en een Fransman. Eden Hazard pikkelt in Dallas rond op krukken. Zaterdag pikte hij de MLS-wedstrijd tussen FC Dallas en Montreal Impact mee. Daar ging hij gewillig op de foto met Thierry Henry, tegenwoordig hoofdcoach van Montreal Impact in de Major League Soccer, en Olivier Renard, technisch directeur van het Canadese team. Hazard werd donderdag in Dallas geopereerd aan de barst in zijn rechterenkel. Omdat de dokters zijn herstel op de voet willen volgen, blijft hij nog een tijdje in de VS.

