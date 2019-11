Exclusief voor abonnees Hazard leidt eerste competitieverlies Wolfsburg in 04 november 2019

VfL Wolfsburg heeft een horrorweek achter de rug. Na de midweekse 1-6-bekerblamage tegen RB Leipzig leed de Duitse tegenstander van AA Gent zaterdag ook zijn eerste competitienederlaag dit seizoen, 3-0 op het veld van Borussia Dortmund. Man van de Match bij Dortmund was Thorgan Hazard. Met een lage schuiver in de korte hoek lukte hij kort na de rust zijn eerste Bundesligagoal voor zijn nieuwe werkgever. Even later gaf hij een assist voor de 2-0 van Guerreiro. Götze legde kort voor tijd vanop de stip de eindstand vast. Zo incasseerde Wolfsburg in enkele dagen tijd negen treffers, terwijl de club tot vorige week nog mocht pronken met de beste Bundesliga-afweer met slechts vijf tegentreffers in negen competitieduels. Mogelijk staat er ook een vraagteken achter topspits Wout Weghorst voor de komst van AA Gent: de Nederlander huppelde na het duel met een dik ingepakte knie in de bus. (BF)

