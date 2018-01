Hazard (kuit) out, kans voor Batshuayi? 00u00 0

Zijn kuit doet te veel pijn. Een restant van de topper tegen Arsenal, toen Eden Hazard er een trap op incasseerde. Zonder veel erg, maar Chelsea moet het vanavond in de FA Cup bijgevolg wel doen zonder zijn smaakmaker - wat rust komt Hazard niet ongelegen. Ook Thibaut Courtois blijft tegen Norwich City aan de kant. Bewust. Hij speelt niet in de beker. Wie wel aan de aftrap wordt verwacht, is Michy Batshuayi - de laatste maanden veelal veroordeeld tot invalbeurten, in de schaduw van Morata. Zijn laatste doelpunten voor Chelsea dateren intussen al van 21 oktober. Kortom: de kans om zich nog eens te laten opmerken.

