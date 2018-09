Hazard krijgt museum in geboortedorp 07 september 2018

Je hoeft geen dode schilder te zijn om je eigen museum te krijgen. Ook een springlevende topvoetballer kan die eer te beurt vallen. Wellicht nog dit jaar opent een Eden Hazard-museum de deuren in het Henegouwse Braine-le-Comte, het geboortedorp van de Rode Duivel. Meer bepaald in het Stade du Sans Fond, waar Eden z'n carrière begon. In een ruimte van 300 vierkante meter zullen trofeeën, truitjes, schoenen en tal van foto's tentoongesteld worden. Ook broers Thorgan en Kylian krijgen er hun plekje. Het stadion, dat grondig gerenoveerd wordt, is in handen van vader Thierry Hazard. (FT)