Hazard koning sociale media, Dendoncker totaal afwezig 20 maart 2019

Geen likes of retweets voor Leander Dendoncker. In tijden dat voetballers niet van sociale media weg te denken zijn, is de middenvelder de enige Rode Duivel zonder Instagram, Facebook of Twitter. "Een persoonlijke keuze", volgens zijn entourage. "Hij voelt zich niet geroepen om zich via die kanalen te uiten." Fans sturen dus maar beter een geadresseerde brief naar de voetbalbond of Wolverhampton. Het andere uiterste is Eden Hazard. De 'Social-koning' van onze nationale ploeg telt in totaal ruim 34 miljoen volgers. Thibaut Courtois (13,5 miljoen) en Kevin De Bruyne (12,6 miljoen) komen niet eens in de buurt. (VDVJ/NP/VAS)