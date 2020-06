Exclusief voor abonnees Hazard klaar om te knallen 02 juni 2020

00u00 0

Eindelijk waren de teams in La Liga gisteren aan groepstrainingen toe en goed nieuws: Eden Hazard was bij Real Madrid meteen op de afspraak. Hij maakte de training vol. De kapitein van de Rode Duivels lijkt zo klaar om op 14 juni de competitie te hernemen, thuis tegen Eibar. Hazard onderging op 5 maart in Dallas een ingreep aan de rechterenkel. De Koninklijke, tweede op twee punten van leider FC Barcelona, zal zijn resterende thuismatchen spelen in het Estadio Alfredo Di Stefano - waar de jeugdteams spelen - wegens de 'extreme make-over' in het Estadio Santiago Bernabéu - de totale kostprijs zou 500 miljoen euro bedragen. Ook Levante zal hervatten in een ander stadion. Zij wijken uit naar La Nucia, 150 kilometer verwijderd van de club uit Valencia. Op 11 juni hervat La Liga met de derby tussen Betis en Sevilla. (VH/FDZ)

