Hazard in Texas, vandaag operatie

De wind maakte de landing wat hobbelig. Eden Hazard (29) is veilig in de Verenigde Staten, waar hij vandaag aan de rechterenkel wordt geopereerd. Een privéjet, met ook de medisch directeur van Real Madrid aan boord, arriveerde gisteravond om 20u44 op de luchthaven van Dallas Love Field, na een vlucht van 10 uur en 12 minuten. Hazard had zich 's ochtends in het gezelschap van vader Thierry op de privéterminal van Madrid Barajas gemeld. Hij zat toen zelf aan het stuur (foto). Vandaag, na de operatie, zal moeten blijken hoe lang Hazard aan de kant zal staan. De prognose bedraagt 2,5 tot 3 maanden. Dokter Dan Cooper overschouwt de ingreep, die door enkelspecialist Eugene Curry wordt uitgevoerd. Cooper is het medisch hoofd van NBA-club Dallas Mavericks. (KTH)

