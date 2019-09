Exclusief voor abonnees Hazard in FIFA-elftal van het jaar, Spanje looft zijn... defensief werk 24 september 2019

Eden Hazard is gisteravond in Milaan op het Gala 'The Best' van FIFA in de 'Ideale 11' van 2019 opgenomen. Een bisnummer, want ook vorig jaar haalde hij - toen als eerste Belg ooit - het FIFA-wereldelftal. Hazard heeft dat vooral te danken aan zijn seizoen bij Chelsea en zijn prestaties bij de Rode Duivels. Hazard werd gekozen als middenvelder aan de zijde van Luka Modric en Frenkie de Jong. Messi, Ronaldo en Mbappé zijn de gelauwerde spitsen, Marcelo, Van Dijk, Ramos en De Ligt vormen de defensie. Allison is de doelman. Een mooie eer, maar meer is het ook niet.

Inmiddels staan na de zege van Real Madrid afgelopen zondag op het veld van Sevilla de Spaanse kranten vol over... het defensieve werk dat Hazard opknapte in Sevilla. Hij had acht balrecuperaties en zijn zogenaamde 'heatmap' - de kaart die aangeeft in welke zones van het veld een speler zich al dan niet vaak heeft bewogen - toont hoe Hazard minstens zo veel ónder de middenlijn kwam, om mee te verdedigen.

Die solidariteit kreeg na de wedstrijd ook al lof van Zidane, die onze landgenoot bij naam noemde op zijn persconferentie. Maar ook aan de bal was Hazard statistisch best oké: 91% goede passes. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel van die acties ver van doel waren én dat Hazard één grote kans miste. Hij speelde dik tachtig minuten en zijn vormcurve groeit. (SK)