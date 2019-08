Exclusief voor abonnees Hazard genomineerd voor 'Europa League-speler van het Jaar' 09 augustus 2019

Is er nog een plekje over in de prijzenkast van Eden Hazard? De aanvaller maakt kans op de trofee 'Europa League-speler van het Jaar'. Gisteren maakte de UEFA bekend dat de Rode Duivel één van de drie kanshebbers is voor de erkenning, samen met ex-ploegmaat Olivier Giroud en Luka Jovic. De winnaar wordt op 30 augustus bekendgemaakt tijdens de loting voor de groepsfase van de Europa League. (VDVJ)