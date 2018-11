Hazard #feelinggood in Wit-Rusland 08 november 2018

Een onverwachte zet van Chelseacoach Sarri. Eden Hazard reisde toch mee af naar Wit-Rusland voor de Europa Leaguematch tegen BATE Borisov. De Rode Duivel (27) is pas hersteld van een rugblessure. Vorige zondag maakte hij zijn comeback. "We dachten dat het voor hem beter zou zijn om te spelen", zegt Sarri. "Geen volledige match, maar zondag kwam hij amper dertig minuten in actie. Donderdag speelt hij 45 - 50 minuten." Hazard voelde zich gisteren alvast goed in Minsk, getuige de... #feelinggood. (SJH)

