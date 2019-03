Hazard evenaart assistrecord 11 04 maart 2019

00u00 0

Elf assists. Een evenaring van zijn beste aantal ooit in de Premier League, toen in zijn eerste seizoen bij Chelsea. Eden Hazard speelde tegen Fulham allesbehalve zijn beste match, maar speelde Jorginho wel vrij bij de beslissende treffer. Met elf assists voert Hazard nog altijd de assistranking aan. Ook al lag de productie de voorbije weken wat lager. Door de winst op Fulham (1-2) zit coach Maurizio Sarri weer safe. De dip is gekeerd. Zijn bestuur heeft de plannen om hem te ontslaan in de schuif geschoven. De relatie tussen spelers en trainer is dan toch niet op. Chelsea blijft na een zes op zes in de race voor een Champions Leagueticket. Bij Fulham maakte Odoi de match vol. (KTH)