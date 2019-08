Exclusief voor abonnees Hazard Europa League-speler van het Jaar 31 augustus 2019

Eden Hazard is in Monaco verkozen tot Speler van het Jaar in de Europa League-campagne 2018-2019. Best grappig aangezien Hazard in veel wedstrijden van Chelsea niet of nauwelijks speelde. Hazard was wel outstanding in de gewonnen finale tegen Arsenal. "Er is gekozen voor het talent van Eden", aldus Gilles De Bilde, in Monte Carlo aanwezig als VTM-analist. Olivier Giroud eindigde als runner-up. De revaliderende Hazard was niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. (SK)