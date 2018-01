Hazard en co niet voorbij Arsenal 00u00 0

Een maat voor niets. Chelsea en Arsenal bepalen binnen veertien dagen wie naar de finale van de League Cup gaat. Beide ploegen bleven in een teleurstellende heenmatch steken op 0-0. Zelfs op volle sterkte miste Chelsea wat vuur. Eden Hazard probeerde wel, maar was niet altijd even gelukkig in zijn keuzes. Moses, Iwobi en Morata kwamen het dichtst bij een doelpunt. Thibaut Courtois ging een keer uitstekend plat. Hazard werd in het slot vervangen door Bakayoko. Michy Batshuayi mocht nog een handvol minuten invallen. Uit balans kopte hij een kansje naast.