Hazard en co met de billen bloot 31 januari 2019

00u00 0

Afgang voor Chelsea bij Bournemouth. Een zwakke Eden Hazard gleed mee - nauwelijks vuur. Bournemouth strafte zwak verdedigen bij The Blues genadeloos af (4-0). Joshua King, goed voor een dubbel, was de koning. In de strijd op een Champions Leagueticket moet Chelsea nu ook Arsenal in zijn nek gunnen. Twee uitnederlagen op een rij hebben hun sporen nagelaten. Zou het aan de motivatie liggen, zoals Maurizio Sarri onlangs suggereerde, of toch aan het ondertussen voorspelbare systeem van zijn trainer? Het was nog maar de tweede keer dat Chelsea in de Premier League met vier doelpunten verschil verloor - de laatste keer tegen Liverpool in 1996 (5-1-verlies).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Liverpool

Chelsea

sportdiscipline

voetbal

sport

Bournemouth

Watford

sportevenement