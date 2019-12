Exclusief voor abonnees Hazard derde keer op rij 'Devil of the Year' 31 december 2019

00u00 0

Eden Hazard (28) is voor het derde jaar op rij verkozen tot 'Devil of the Year'. Met vijf goals en zeven assists leverde hij een grote bijdrage aan het perfecte rapport van de Rode Duivels in de EK-kwalificatiecampagne.

