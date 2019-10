Exclusief voor abonnees Hazard: "De goals komen wel" 01 oktober 2019

00u00 0

Eden Hazard verscheen gisteren ontspannen op de officiële UEFA-persconferentie, ondanks de felle kritiek na zijn magere prestatie tegen Atlético. "Ik twijfel niet aan mezelf. Ik weet dat ik een goede voetballer ben, en de goals zullen komen. Ik besef zeer goed dat de mensen meer verwachten van mij - 't is alsof ik elke match drie goals ga maken (lachje). Ik ben de eerste om kritisch te zijn. Geloof me, ik werk hard opdat de fans trots zouden zijn op mij. Eens dat het eerste doelpuntje er is, zal alles loslopen. Met wat ik toonde tot dusver ben ik nog geen Galáctico. Het is aan mij om me te bewijzen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis