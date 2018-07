Hazard-broers ook nog gevierd in thuisstad 16 juli 2018

Voor Eden en Thorgan Hazard duurde de dag het langst. Want na de ontvangst bij de koning en de feestvreugde op de Brusselse Grote Markt, werden de broers gisteravond ook nog gevierd in hun thuisstad, 's-Gravenbrakel. Zo'n 3.000 supporters wachtten hen op in 'Hazard Village'. Gehuld in hun Rode Duivels-shirts bestegen de voetbalhelden het podium. Nadat Eden Hazard - intussen uitgeroepen tot de op één na beste speler van het WK - het publiek had bedankt, kroop hij voor de tweede keer die dag in de rol van dj. Tot groot jolijt van de fans. Nadien at hij een welverdiende hamburger - "mijn derde al van vandaag".