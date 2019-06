Exclusief voor abonnees Hazard bij Real ontvangen door 50.000 socio's 14 juni 2019

Hala Eden! De blijde intrede van Eden Hazard werd gisteren in het Santiago Bernabéu gevolgd door 50.000 toeschouwers. Een kusje op het embleem van Real volstond om duizenden harten sneller te doen slaan. Het maagdelijke wit ruilde hij vooraf en nadien voor een strak grijs maatpak met wit overhemd. "Het is een kinderdroom die in vervulling gaat", glimlachte Hazard op de persconferentie. Mama Carine en papa Thierry glimden van trots op de eerste rij. Ook broers Thorgan, Kylian en Ethan waren erbij op de grote dag van hun grote broer. Vrouw en kinderen waren de grote afwezigen, want "de kinderen moeten naar school". (KDZ)

