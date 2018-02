Hazard beste Belg in het buitenland 08 februari 2018

00u00 0

Eden Hazard (27) kreeg de trofee voor beste Belg in het buitenland uit de handen van Thibaut Courtois. Met 326 punten haalde hij het nipt van Kevin De Bruyne (315), die de vorige twee edities won. Courtois had ook een fles van z'n lievelingschampagne bij. "Kraken we die nu al, Thibaut?"

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN