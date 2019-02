Hazard 'beloont' veldbestormer met shirt 15 februari 2019

00u00 0

Dan toch geen Eden Hazard aan de aftrap bij Chelsea. Op de voorlaatste training, dinsdag, probeerde Maurizio Sarri nochtans een voorlijn uit met Pedro, Giroud en onze landgenoot. Uiteindelijk kreeg Willian gisteren de voorkeur. Omdat Sarri wellicht op twee gedachten blijft hinken. Maandag neemt Chelsea het in de FA Cup op tegen Manchester United. Ook in die match kan hij de beste Hazard gebruiken, ook al heeft de Europa League, gezien de zorgwekkende situatie in de competitie, serieus aan belang gewonnen. De kortste weg richting een Champions League-ticket. De voorwaarde voor Sarri om zijn job veilig te stellen. Chelsea won zonder overtuiging bij Malmö (1-2), na goals van Barkley en Giroud. Hazard mocht 20 minuten voor tijd toch opdraven in plaats van Willian. Sportief een invalbeurt om snel te vergeten: een opeenstapeling van balverliezen. Na affluiten werd Hazard wel belaagd door een Zweedse fan. De 'pitch invader' greep Hazard vast, waarna stewards moesten tussenkomen om de twee van elkaar te scheiden. De Rode Duivel reageerde kalm en gaf de veldbestormer waar voor zijn waaghalzerij. Hij trok zijn shirt uit en gaf het mee met de fan, die daarna werd verwijderd door de veiligheidsmensen. (KTH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN