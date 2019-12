Exclusief voor abonnees Hayen na Nieuwjaar geen T1 bij STVV 19 december 2019

00u00 0

Nicky Hayen wordt na Nieuwjaar geen T1 van STVV. Het is wel de bedoeling dat hij zal functioneren in de staf en onder de hoede van een nieuwe ervaren coach, eventueel als T2. Dat vernamen we in bestuurskringen. Naar verluidt heeft het bestuur schrik om Hayen te vroeg voor de leeuwen te gooien en hem zo te verbranden. Liever zien ze hem groeien in de buurt van een ervaren coach, een Belg of een buitenlander, maakt niet uit. Bovendien is er geen tijdsdruk. Want er was al overeengekomen dat Hayen tot Nieuwjaar het team zal leiden. De Japanners willen dan ook de tijd nemen om een organigram uit te tekenen waarin alle partijen zich kunnen vinden. (FKS)