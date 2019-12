Exclusief voor abonnees Hayen doet verder tot winterstop 14 december 2019

00u00 0

Geen Emilio Ferrera bij STVV. Die piste is helemaal van de baan. Nicky Hayen kreeg intussen van zijn Japanse bazen te horen dat hij minstens tot de winterstop T1 blijft bij STVV. Hij zal zijn team dus voorbij Zulte Waregem, Antwerp en Waasland-Beveren moeten loodsen. Maandag is er opnieuw een overleg. "Dan gooien beide partijen alle kaarten op tafel en wordt er werk gemaakt van een plan A en een plan B", aldus Hayen. "Het gaat enkel over de invulling van de plaatsjes. Het halen van versterkingen hoort daar niet bij."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis