Havenuitbreiding of niet: Doel mag blijven 22 december 2018

Komt er binnenkort nieuw leven in Doel? Als het van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) afhangt wel: het Scheldedorp mag blijven bestaan, ook bij een volgende uitbreiding van de haven. "En er zal plaats zijn voor bewoning", zegt hij. Het nieuwe Saefthingedok - goed voor 3,2 miljoen containers - zal met een knik worden aangelegd om dat mogelijk te maken. Door ingrepen in de al bestaande dokken komt er nog eens een capaciteit van 4 miljoen containers bij. Volgend jaar zou het openbaar onderzoek moeten starten. Actiecomité Doel 2020 reageert voorzichtig positief: "Er is nog een lange weg te gaan." (PKM)