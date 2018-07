Havens van Antwerpen en Zeebrugge bestuderen samenwerking 03 juli 2018

De havens van Antwerpen en Zeebrugge hebben een studie besteld die moet uitwijzen of beide baat zouden hebben bij een eventuele samenwerking. Geruchten over zo'n krachtenbundeling deden begin dit jaar al de ronde. De havenbesturen voerden sindsdien "constructieve gesprekken". Maar nu gaan ze dus een stapje verder, door consultant Deloitte en advocatenkantoor Laga te vragen de voor- en nadelen op te lijsten in een objectieve studie. "Het biedt ook een mogelijkheid om de bestaande situatie van onze haven te evalueren en tegelijkertijd te kijken waar onze complementariteit met Antwerpen schuilt", reageert Joachim Coens, de topman van de haven van Zeebrugge. "We willen bekijken of samenwerken economisch zinvol is, of net niet. Het is een groeiproces en we zullen tot een conclusie komen als de resultaten van de studie er zijn." Die resultaten zouden in het eerste kwartaal van 2019 bekend zijn.

