Haven Zeebrugge is niet bang 17 januari 2019

De haven van Zeebrugge zal klaar zijn als het Verenigd Koninkrijk op 29 maart uit de EU zou stappen. De haven heeft een digitaal platform ontwikkeld om de administratieve formaliteiten tot een minimum te beperken. Zeebrugge hoopt daarmee ook vrachtwagens van de Kanaaltunnel af te snoepen. Voor de haven blijft het VK immers heel belangrijk. Vorig jaar kon er 40,1 miljoen ton goederen verhandeld worden, of 8% meer dan in 2017. Ruim 17,6 miljoen ton of 44% komt en gaat naar het VK. Dagelijks telt de haven 4.000 trucks die van en naar het VK gaan. Niet alleen de stijgende roro-trafiek voedt de groei van de Zeebrugse haven, ook de LNG-trafiek kende een forse heropleving dankzij de aanvoer uit Rusland.