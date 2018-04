Haven van Antwerpen vaart recordkoers 18 april 2018

De Antwerpse haven vaart verder op recordkoers. In de eerste drie maanden van het jaar werden er nog eens 7,1% meer goederen behandeld, goed voor 58,3 miljoen ton in totaal. Ook de containertrafiek zette met 32,6 miljoen ton (+9,5%) een nieuw record neer. "Die cijfers maken duidelijk dat een capaciteitsuitbreiding voor containers zich sneller opdringt dan voorzien", zegt topman Jacques Vandermeiren. Normaal wordt er op 3,5% groei per jaar gerekend. De overslag van vloeibaar massagoed was goed voor 18,6 miljoen ton (+4,6%), droog massagoed voor 3,4 miljoen ton (+7,4%), rorotrafiek voor 1,3 miljoen ton (+6%) en conventioneel stukgoed zakte naar 2,5 miljoen ton (-3,1%).