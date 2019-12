Exclusief voor abonnees Haussler in WB-cross Heusden-Zolder 20 december 2019

Heinrich Haussler neemt volgende week donderdag deel aan de Wereldbekermanche veldrijden in Heusden-Zolder. "Ik ben 35 intussen, dan moet je af en toe eens iets nieuws proberen", lachte de Australiër. "Ik ben benieuwd naar die cross in Vlaanderen en wie weet rijd ik zelfs nog meer wedstrijden, zoals Loenhout en Diegem. Maar ik moet ook nog eens overleggen met mijn vrouw. We zien wel, er ligt nog helemaal niets vast." (XC)