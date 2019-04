Exclusief voor abonnees Hattrick Degryse 09 april 2019

1 Indrukwekkende machine

"Noem maar eens dé uitblinker van Club... Ze waren al-le-maal goed. Ik overdrijf niet. Geen enkele was de mindere van zijn tegenstander. Het zegt alles over wat voor een machine dit Club is. Indrukwekkend. Deze ploeg is sterker dan het kampioenenelftal van vorig seizoen. Met Wesley als een blok beton die zijn belagers zo van zich afschudt - hij verloor geen bal. Met Vanaken als echte regisseur. Met Schrijvers die snelheid en finesse combineert. Met Mata die zich qua uitvoetballen en lopen de betere toont van Poulain. En met Rits: uitblinker in de schaduw. Ga zo maar door. Club heeft op het juiste moment de juiste vorm te pakken. Het trekt op volle toeren naar Genk. Een betere vorm is onmogelijk. De omstandigheden zijn ideaal. Iets wat Club zelf heeft afgedwongen."

