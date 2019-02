Hattrick DEGRYSE 22 februari 2019

1 Wankele verdediging was niet klaar

"Club Brugge was niet klaar voor wat het kon en moest verwachten. Achterin stonden de verdedigers één voor één op wankele benen, hun pijnpunten werden blootgelegd. Het begon bij de strafschopfout van Horvath, waar Mechele door Daka in de rug werd gepakt. Hij speelde zijn slechtste match onder Leko. Bij de eerste goal liet Amrabat eerst zijn man weglopen vooraleer hij de bal ook nog eens centraal inleverde. Bij de 2-0 was het dan weer Denswil die zijn man zomaar liet lopen rond de zestienmeter. Ongezien. 't Was niet alleen in balverlies slecht, maar ook in balbezit. Club werd meteen onder druk gezet, de verdedigers wisten niet hoe ze daarmee moesten omgaan. Dat zorgde voor veel onrust. Voetballend kwamen ze niet bij de voorste mensen. Dat werd in de slotfase door Poulain bevestigd, die ook op zijn beurt de bal zomaar inleverde met een vierde tegengoal als gevolg."

