"Dit AA Gent moet altijd in play-off 1 zitten, gezien de kwaliteit op het veld en gezien de manier waarop ze voetballen. Zeker als je ziet wie er ook nog eens op de bank zit, met jongens als Dejaegere, Bezus en Verstraete. Reken daar ook nog maar Chakvetadze bij, die geblesseerd is. Ik vind dan ook dat Ivan De Witte en Michel Louwagie heel kritisch mogen zijn. AA Gent moet het niet hebben van een stevige pressing, zoals Standard, Club Brugge en Antwerp die thuis kunnen zetten. Het is echt een voetballende ploeg. Ik begrijp dat er wat twijfel in sloop door de nederlagen tegen Moeskroen en Waasland-Beveren, maar gaandeweg zag je het spelniveau stijgen, zeker na het eerste doelpunt. Als Gent een beetje ruimte krijgt, zie je welke goeie voetballers ze hebben. Sørloth werd al een paar keer bewierookt, hij maakte ook nu weer een belangrijke goal. Bronn maakte al zijn zevende en is sowieso één van de beste verdedigers in de Belgische competitie. Odjidja gaf ook een paar slimme passes, je ziet dat er kwaliteit in dit elftal zit. Voor de neutrale voetballiefhebber valt te hopen dat Gent play-off 1 haalt, want dan gaan we leuke, open wedstrijden zien. Dat bewezen ze in deze wedstrijd die moest gewonnen worden, wat niet evident was tegen een gevaarlijke tegenstander als Standard. Als ze het straks toch niet halen, ligt het aan de spelers zelf."

