Hattrick 15 februari 2019

Enorme boost

"Wat een verschil tussen de twee helften. Van een ploeg die twijfelt naar een team dat plots weer denkt zondag van Genk te kunnen winnen. Dit resultaat kan misschien de ommekeer zijn voor Club. Denswil en Wesley waren de grote uitblinkers, maar eigenlijk begon het allemaal met de inbreng van Diatta. Zijn individuele actie, die tot een schot op de paal van Dennis leidde, bracht een sneeuwbaleffect op gang. Daaruit viel het doelpunt voor Denswil. Toen was Club vertrokken. Plots slaagde blauw-zwart erin om weer dominant te worden. Ze kregen het gevoel: we zijn sterker. Dat was voor de gelijkmaker totaal niet te zien. Eindelijk zagen we opnieuw het echte Club. Dat een sterke tegenstander bij de keel greep en de twaalfde man achter zich kreeg. Jammer dat Wesley in de 93ste minuut na een fenomenale sprint net niet voor de 3-1 kon zorgen. Het zou de kers op de taart geweest zijn. Ach, voor de wedstrijd tegen Genk blijft dit een grote opsteker. Dit hadden ze absoluut nodig om zondag met vertrouwen aan die wedstrijd te kunnen beginnen. 45 minuten hebben het geloof op en naast het veld doen opleven. Ze trekken met geloof op de kwalificatie naar Oostenrijk. Dat was bij de rust niet te denken."

