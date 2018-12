Hattrickheld Salah knalt Liverpool naar leidersplaats 10 december 2018

Zijn 'Man of the Match'-trofee gaf hij weg aan James Milner, die zijn 500ste match in de Premier League had afgewerkt. Zijn hattrick vierde hij ook al ingetogen. Mo Salah oogde op Bournemouth niet altijd de vrolijkste, ondanks het feit dat hij Liverpool naar de leidersplaats knalde. De Speler van het Jaar heeft dit seizoen al een deel van de kritiek over zich gekregen. Omdat hij niet altijd zijn beste niveau bereikte. Overdreven reacties op overdreven hoge verwachtingen na een topseizoen. Ondertussen zit Salah alweer aan 10 goals, staat hij met Aubameyang aan de kop van de topschutterstand en zit hij op koers voor 30 doelpunten. Hoort u nog iemand?

