Hattrick Degryse 16 november 2018

Witsel moet nog mee tot Qatar

"Eerst en vooral wil ik een pluim geven aan Axel Witsel. Honderd interlands voor z'n dertigste: dat is straf. Zeker als je weet dat er bij die honderd geen tien slechte waren. Het is ook knap dat hij in de herfst van zijn carrière bij een mooie ploeg als Dortmund is terechtgekomen. Tegen IJsland was het wel een moeilijke wedstrijd voor hem om uit te blinken. Tegen een ploeg die aanvallend amper wat doet, kwam hij niet veel in beeld in zijn rol als breker. Maar wat weer opviel, was dat Witsel ook in zulke wedstrijden zeer professioneel zijn job doet. Hij probeerde hoog druk te zetten waar mogelijk, zonder onnodig uit positie te lopen. Terwijl Kompany gisteren twee keer slordig was bij het inspelen op een gevaarlijke plaats, verloor Witsel amper een bal. Het was de Witsel zoals we hem kennen. De man die voor het evenwicht zorgt. Deze Witsel zou toch nog zeker twee grote toernooien moeten meekunnen, tot het WK in Qatar. Ik zie geen enkele speler die tot dan een betere optie kan zijn op zijn positie."

