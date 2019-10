Exclusief voor abonnees Hattrick DEGRYSE 01 oktober 2019

00u00 0

Geloof, durf én toon lef

"Club mag geen schrik hebben om te verliezen. Want als je niet probeert om te winnen, is 0-0 het maximale én krijg je negen kansen op tien alsnog een goal binnen. De kans is klein dat je een punt haalt of meer als je geen durf en lef toont. Club moet erin geloven. Daar steek je meer van op dan van een wedstrijd waarin je geen moed hebt. Kijk, ik wil geen herhaling zien van hun match op Dortmund vorig jaar - dat was tegen de natuur van de club en Leko in. Club staat intussen een stap verder, met een trainer die nóg aantrekkelijker en offensiever probeert te spelen. Die de tegenstander pijn wil doen. Club hoeft geen druk te zetten tot op de zestien van Real, want dan schiet je in je eigen voet. Maar het mag ook niet in het eigen strafschopgebied kruipen. De flanken moeten over Bale en Hazard proberen gaan - dat hebben ze niet graag. Zoals Hazard achter Meunier moest lopen, zo wil ik ook Mata initiatief zien nemen. En hij niet alleen."

